21-летнюю телеведущую обнаружили без сознания в ее доме Телеведущую и TikTok-блогершу Дженнифер Николь Ривас из Гондураса обнаружили без сознания в ее доме. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Mirror. Отмечается, что у 21-летней телеведущей случился дома эпилептический приступ, после чего она потеряла сознание. Спасти ее не удалось. Ривас была студенткой факультета журналистики и работала ведущей на местном телеканале CHTV. Она также вела аккаунт в соцсети TikTok, на который подписались 110 тысяч пользователей.
