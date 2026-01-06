https://news.day.az/popularblog/1807595.html Как сбываются мечты Айнишан Гулиевой? - ВИДЕО Известный азербайджанский блогер Айнишан Гулиева, более известная как aynikhalid, рассказала о том, что все ее мечты сбываются. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
Как сбываются мечты Айнишан Гулиевой? - ВИДЕО
Известный азербайджанский блогер Айнишан Гулиева, более известная как aynikhalid, рассказала о том, что все ее мечты сбываются.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
"Все мои мечты сбываются, как бы странно это ни звучало", - отметила Айнишан в видео, в котором рассказала как этого добивается.
