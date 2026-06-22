https://news.day.az/popularblog/1841241.html Лимонный тирамису от leylathecook - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом leylathecook показала подписчикам как приготовить лимонный тирамису. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Лимонный тирамису от leylathecook - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом leylathecook показала подписчикам как приготовить лимонный тирамису.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
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