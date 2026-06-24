heydari.hjr предстала в total-white образе

Азербайджанский блогер Хаджар Хейдари, более известная как heydari.hjr, предстала в total-white образе, что подчеркивало ее идеальный загар.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм.