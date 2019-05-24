Open Kids - это яркие звезды, которые загорелись среди талантливых тинейджеров Украины, которые светят и зажигают все новые огни среди своих друзей, поклонников и слушателей.

В Баку на сцене Elektra Events Hall во второй раз выступила самая яркая украинская тинейджерская поп-группа Open Kids с концертной программой "Волшебное шоу", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Open Kids - это больше, чем культовая детская поп-группа. Это пятеро профессиональных исполнительниц, которые представляют собой новое явление европейской музыкальной индустрии и вдохновляют своим примером десятки тысяч детей по всему миру, призывают их верить в мечты, воплощать их в реальность и изменять этот мир к лучшему.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az.