Обладательница титула "Мисс Азербайджан 2010" Гюльнара Алимурадова лишилась дорогого кольца. Она обратилась в полицию, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

29-летняя девушка ночью 15 июля отдыхала в ресторане "Чайхона" в Москве. При посещении туалета она оставила обручальное кольцо, а вернувшись, не обнаружила его на месте. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей (40,500 AZN).

Проводится проверка.

В 2010 году азербайджанской королевой красоты была названа Гюльнара Алимурадова, победившая на конкурсе "Мисс Азербайджан". Победу девушке отдали семь из двенадцати членов жюри. Именно ей изначально пророчили победу, так как она считалась главной фавориткой, выделяясь своей необычной внешностью на фоне остальных участниц.

Алимурадова - выпускница музыкальной школы имени Бюльбюля, получившая высшее образование в Бакинской музыкальной академии по классу скрипки.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!