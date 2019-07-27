EMIN раскрыл гонорары звезд, выступающих на «Жаре»
В Баку проходит четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара", одним из организаторов которого является народный артист Азербайджана EMIN.
Как сообщает Day.Az, ежегодно в "Жаре" принимают участие самые топовые артисты сегодняшнего дня из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. На каких условиях популярные артисты выступают на "Жаре" сказал представителям СМИ EMIN в ходе минувшей пресс-конференции, приуроченной к старту фестиваля.
"Все происходит безвозмездно. Каждый артист ценит азербайджанское гостеприимство, которым славится наша страна и всегда рад выступлению перед бакинской публикой, которая очень благодарная. Мы выступаем во многих городах и странах, но такой благодарный зритель только у нас в солнечном Баку на "Жаре"" - сообщил EMIN.
Н. Гасымова
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре