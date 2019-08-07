Четырехкомнатная квартира на проспекте Вернадского в Москве, арендуемая певицей Ольгой Бузовой, захламлена ненужными вещами, в том числе сомнительными с художественной точки зрения полотнами. Анализ обстановки апартаментов опубликовали "Дни.ру", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил автор разбора дизайнер Сергей Сапонов, квартира Бузовой "не поражает и не удивляет особо ничем". В комнатах Сапонов увидел недорогую мебель, множество мягких игрушек и "атрибутику с лицом хозяйки". В гостиной, по его словам, есть "иконостас", сформированный из наград и премий, присужденных поп-диве. Также оформитель нашел в квартире целый стеллаж с дорогой обувью, общую стоимость которой он оценил в не менее чем два миллиона рублей.

"Жилище Ольги Бузовой есть идеальный пример большого количества квартир в нашей стране, - резюмировал Сапонов. - С неплохим ремонтом, спокойной гаммой, удобной мебелью - на деле невыносимо скучные и безликие. Сделанные как под копирку, не несущие ровным счетом никакой индивидуальности".

Он добавил, что квартира певицы может удивить разве что арендной платой - ежемесячно Бузова выплачивает владельцам порядка 180-200 тысяч рублей.

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