В эпоху расцвета бодипозитива интернет-пользователей сложно удивить снимками без ретуши. Однако Деми Ловато, которая предстала перед 73,3 миллионами подписчиков в естественном образе, это, безусловно, удалось.

Как сообщает Day.Az, вчера американская актриса и певица Деми Ловато выложила в Instagram фотографию, на которой продемонстрировала свою фигуру в леопардовом бикини. Казалось бы, что здесь особенного, ведь тысячи звезд показывают всему миру снимки в купальниках. Но в проникновенном послании под фото Деми пояснила, почему этот снимок так важен для нее.

Деми призналась, что раньше не позволяла себе выкладывать фотографии, если не пропускала их предварительно через фотошоп. Ловато страшно стеснялась своего тела и страдала от перманентного чувства стыда из-за того, что она не соответствует общепринятым стандартам красоты. Девушка также рассказала о том, какие мучения ей пришлось пережить в погоне за стройной фигурой. Она страдала в тренажерном зале и даже лишила себя праздничного торта на день рождения, так как сладости были для нее непозволительной роскошью. Теперь в жизни певицы настала новая веха. Ловато объяснила, что устала изнурять себя, чтобы соответствовать чьим-то представлениям о красоте. 27-летняя певица призвала подписчиков не стыдиться своего тела: "Вот она я, настоящая. И я себя люблю. И вам тоже нужно себя любить", - гордо сообщила Деми.

Отметим, что пост с искренним обращением Деми Ловато тронул сердца ее многочисленных фолловеров.

Н. Гасымова

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