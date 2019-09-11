Disney снимет полнометражный фильм о Фее-крестной из Золушки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает DiscussingFilm.

По информации издания, режиссером картины выступит Шэрон Магуайр, которая известна своими работами над несколькими частями фильмов "Дневник Бриджит Джонс".

Ожидается, что съемки фильма начнутся не раньше, чем в начале 2020 года.

Уточняется, что детали сюжета не раскрываются.

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