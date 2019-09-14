Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк могло ухудшиться, в частности, из-за омоложения стволовыми клетками. Об этом "Комсомольской правде" рассказал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь - за ней будущее"", - рассказал он. По словам Разина, такой методикой омоложения увлекались многие артисты, в том числе Жанна Фриске, которая скончалась от рака головного мозга на 41-м году жизни. Среди других причин ухудшения здоровья Заворотнюк продюсер назвал постоянный стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке.

"Раньше, помню, крутилась сама - пыталась какой-то бизнес открывать, брала кредиты. У нее такой характер: все взваливает на свои хрупкие плечи", - добавил Разин. Он добавил, что о болезни актрисы он узнал полгода назад от коллег, а позднее и сама Заворотнюк жаловалась ему на это.

13 сентября появилась информация о том, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что ей диагностировали рак, у нее начался отек мозга и что опухоль дала метастазы. Позднее директор артистки Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации, а также сообщил, что актриса сама расскажет об этом в эфире одного из федеральных телеканалов.

На следующий день Разин в социальных сетях сообщил, что у Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга. "Группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы вместе с семьей Насти переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось", - писал он.

Несмотря на то что в СМИ появлялась информация, что актриса борется с раком, Заворотнюк эту информацию не комментировала.

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