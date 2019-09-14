https://news.day.az/showbiz/1156241.html Группа Lindemann выпустила новую песню и объявила дату выхода альбома - ВИДЕО
Ранее Петер Тэгтгрен заявлял, что второй альбом группы закончен. Правда, тогда он не был уверен, когда выйдет новая пластинка - в конце 2019 года или в начале 2020.
Группа Lindemann выпустила новую песню и объявила дату выхода альбома - ВИДЕО
Фронтмены групп Rammstein и Pain Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен опубликовали новую песню Steh Auf в рамках совместного металл-проекта Lindemann. Ролик появился на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
Steh Auf - первый сингл дуэта со времени выхода в 2015 году их дебютного альбома Skills in Pills, в нем все песни были на английском языке, а теперь солист Rammstein спел на немецком.
Ранее Петер Тэгтгрен заявлял, что второй альбом группы закончен. Правда, тогда он не был уверен, когда выйдет новая пластинка - в конце 2019 года или в начале 2020.
Теперь стало известно, что новый альбом Линдеманна и Тэгтгрена F&M выйдет 22 ноября.
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