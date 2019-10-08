Федор Бондарчук снимает свой первый телесериал под названием "Псих", который выйдет на экраны уже в 2020 году. Съемки стартовали вчера, 7 октября.

Как сообщает Day.Az, автором сценария 8-серийного проекта выступила новоиспеченная супруга режиссера Паулина Андреева. Актерский состав также вызвал интерес - в него вошли Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Олег Меньшиков и другие звездные артисты. Продюсерами проекта выступили президент "НМГ Студии" Вячеслав Муругов и продюсеры студии "Видеопрокат" Алексей Киселев, Роман Прыгунов и Сергей Бондарчук. Сериал снимается по заказу онлайн-сервиса more.tv.

"Псих" - это драматическая история московского психотерапевта Олега, который, "спасая" других людей, сам отчаянно нуждается в помощи и поддержке. Но тут герою приходится оказывать экстренную психологическую помощь жертвам серьезных бедствий - и это помогает ему посмотреть под другим углом на себя самого.

Н. Гасымова

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