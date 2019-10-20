Не успели поклонники успокоиться после недавнего случая, который произошел с их кумиром Леди Гагой, когда она в нетрезвом состоянии рухнула на асфальт возле припаркованного у обочины авто, как с американской певицей случился новый забавный инцидент.

Дело в том, что во время своего шоу в Лас-Вегасе Леди Гага запрыгнула на фаната, а затем вместе с ним рухнула со сцены. Мужчина не ожидал такого поведения от певицы и не удержал равновесия. Судьба поклонника неизвестна, а вот певица уже через несколько минут продолжила выступление.

"Это удивительно. Мы так любим друг друга, что упали с чертовой сцены в объятия друг друга. Мы как Джек и Роуз из "Титаника", - шуточно заявила Леди Гага и после этого исполнила песню Million Reasons.

Отметим, что это не первое падение исполнительницы во время концерта. Ранее Гага рухнула с рояля, но также после падения продолжила выступать.

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