Еще ни одна церемония награждения премии "Оскар", наверное, не проходила без скандалов. В прошлом году церемония прошла без ведущего, а в этом году причина скандала в другом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, из списка номинантов на премию в категории "Лучший международный художественный фильм" убрали картину "Львиное сердце" - первый фильм из Нигерии, попавший в лонг-лист киноакадемии.

Хотя киноакадемия и переименовала номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" в "Лучший международный художественный фильм", условия остались прежними: к участию допускаются фильмы на всех языках, кроме английского. Из-за этого "Львиному сердцу" и отказали в допуске, поскольку большая часть диалогов в нем звучит на английском языке и только изредка можно услышать наречие народа игбо.

Создатели и поклонники фильма возмущены таким решением киноакадемии, так как английский - официальный язык в Нигерии, которая до 1960 года была британской колонией. В остальном, по их мнению, фильм полностью соответствует категории международного.

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