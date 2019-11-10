https://news.day.az/showbiz/1174256.html Билли Айлиш рассказала, как бесплатно попасть на ее концерт
Билли Айлиш рассказала, как бесплатно попасть на ее концерт
Американская певица Билли Айлиш объявила, что поклонники смогут получить бесплатные билеты на ее концерты, если примут участие в экологической акции, посвященной борьбе с изменением климата. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Айлиш объяснила, что объединилась с организацией Global Citizen, чтобы поклонники могли бесплатно получить билеты на концерты ее мирового тура Where Do We Go?, а также поучаствовать в решении проблем загрязнения окружающей среды и глобального потепления.
Певица уточнила, что более подробную информацию об акции можно узнать на сайте Global Citizen.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре