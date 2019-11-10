Американская певица Билли Айлиш объявила, что поклонники смогут получить бесплатные билеты на ее концерты, если примут участие в экологической акции, посвященной борьбе с изменением климата. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Айлиш объяснила, что объединилась с организацией Global Citizen, чтобы поклонники могли бесплатно получить билеты на концерты ее мирового тура Where Do We Go?, а также поучаствовать в решении проблем загрязнения окружающей среды и глобального потепления.

Певица уточнила, что более подробную информацию об акции можно узнать на сайте Global Citizen.

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