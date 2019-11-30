В Нью-Йорке состоялось масштабное празднование Дня благодарения. Бывшие возлюбленные по‑разному встретили этот важный семейный праздник.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, 44-летний Брэдли Купер после расставания с 33-летней Ириной Шейк еще ни разу не был замечен с новой спутницей. Поклонники актера предполагали, что завидный холостяк не может так долго оставаться один и просто хорошо скрывает свою личную жизнь. Вчерашний день подтвердил, что возлюбленной у режиссера картины "Звезда родилась" по‑прежнему нет. По американской традиции в этот день организовывают семейный ужин в кругу любимых людей. Купер отпраздновал День благодарения в компании друзей, но без девушки.

Артиста видели в гостинице на Манхэттене. Вместе с друзьями он арендовал номер, чтобы из его окон наблюдать за главным парадом в городе. Брэдли был одет в худи на молнии, светлую куртку и брюки, на шее - уже привычные большие наушники, с которыми он не расстается в последнее время.

Номинант на премию "Оскар" выглядел уставшим и подавленным, несмотря на то что старался участвовать в общем веселье. Фанаты обратили внимание, что в этот день артист был без двухлетней дочери Леи. Из-за этого праздник для него был лишен семейного уюта.

Совершенно иначе встретила День благодарения Ирина Шейк. Российская модель тоже была в Нью-Йорке. Звездная мама отправилась на прогулку с юной наследницей. Для своего нового выхода Ирина выбрала дерзкий байкерский стиль. Шейк надела ярко-желтое худи, обтягивающие брюки и высокие кожаные ботфорты на высокой платформе. Сверху она накинула куртку-косуху. Ирина распустила волосы, а глаза спрятала за стеклами солнцезащитных очков.

Папарацци удалось сфотографировать модель в хорошем настроении. Она веселилась с дочерью. Экс-возлюбленная Купера включила музыку на телефоне и принялась танцевать прямо на улице. Малышка отвечала маме взаимностью - смеялась и старалась подтанцовывать в такт. После этого Ирина и Лея погуляли в парке недалеко от их дома.