Премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) прошла накануне в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Лучшим фильмом и одновременно лучшей британской картиной была названа историческая драма "1917" Сэма Мендеса (он же получил главный приз как режиссер), а лучшим фильмом на иностранном языке - "Паразиты" южнокорейского мастера Пон Чжун Хо.

В категориях лучший актер и актриса победили Хоакин Феникс за исполнение роли Джокера в одноименной картине Тодда Филлипса и Рене Зеллвегер за роль певицы и актрисы Джуди Гарленд в биографической ленте "Джуди".

Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru представляет вниманию читателей фотографии гостей и триумфаторов церемонии.