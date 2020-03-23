«Евровидение» могут перевести в режим онлайн

Организаторы конкурса "Евровидение" рассматривают возможность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.

Об этом заявил Европейский вещательный союз, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возможно, "Евровидение" пройдет не в соревновательном формате. Исполнители и песни, прошедшие отбор на отмененный из-за коронавируса конкурс, по мнению организаторов, помогут "объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена".

"Евровидение должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год.