Экс-участник группы Dream Street умер от коронвируса в 34 года

2 июня в одной из больниц Калифорнии от осложнений, вызванных Covid-19, скончался молодой актер и певец Крис Трусдейл. Он известен, как бывший участник скандальной группы DreamStreet, также играл эпизодические роли в сериалах, передает Day.Az со ссылкой на stolica-s.su.

Многие СМИ отмечают, что молодой мужчина по своему возрасту не входил в группу риска. Смерть музыканта подтвердили на его странице в Инстаграм. "Он был светом для многих, и его будет очень не хватать семье, друзьям и поклонникам во всём мире", - говорится в сообщении.

Трусдейл стал участником Dream Street в 1999 году, когда ему было 13 лет. Коллектив просуществовал всего несколько лет и распался в 2002 году. Музыканты выпустили два альбома. Про группу вышел фильм "Самая большая фанатка", где в главных ролях были Трусдейл и его поклонница.

По данным издания TMZ, от Covida-19 скончались 12 западных знаменитостей.