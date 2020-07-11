Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Несколько томов уголовного дела вскоре будут направлены в прокуратуру на утверждение. Первыми с материалами ознакомились представители потерпевших, члены семьи погибшего Сергея Захарова.

Уточняется, что намерение стать потерпевшей изъявила гражданская жена Захарова. Ранее ими были признаны супруга, брат и двое сыновей погибшего.

Изначально Ефремов признал вину и говорил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего, а также понести предусмотренное законом наказание. Однако впоследствии его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не признает вины в случившемся и готов помочь родственникам Захарова из соображений доброй воли - поскольку в ДТП участвовал его автомобиль.

Ефремову предъявили обвинение по по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.