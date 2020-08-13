Названа возможная причина госпитализации Ефремова

Актера Михаила Ефремова могли госпитализировать прямо из здания московского суда в связи со стенозом сосудов, который развился у него на фоне злоупотребления алкоголем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что у актера произошло сужение сосудов головного мозга. "Возможно, на фоне алкоголизма", - добавил собеседник агентства.

По данным источника, в настоящее время жизни и здоровью артиста ничего не угрожает. Врачи оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести.

Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суд в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт, его состояние стабилизировали, выписка актера на данный момент не обсуждалась.

Стоит отметить, что артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.