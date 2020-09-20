Бывший адвокат Ефремова рассказал о гонораре за защиту
Бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что получил гонорар за защиту актера Михаила Ефремова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам Пашаева, сумма гонорара является адвокатской тайной, и ее нельзя разглашать.
"Нулей много [в сумме]", - уточнил экс-адвокат.
При этом ранее он заявил, что защищал Ефремова бесплатно.
По данным источника, Пашаев оценил свою работу в 11 млн руб. и получил гонорар еще до начала суда.
18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса за нарушения Кодекса адвокатской этики при рассмотрении дела Ефремова. Артист заявил, что юрист подставил его на восемь лет.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре