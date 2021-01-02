Умер актер, сыгравший главную роль в сериале «Доктор Кто»

Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Улица Коронации", скончался в пятницу в возрасте 92 лет, сообщает издание Sun со ссылкой на заявление агента актера, передает Day.Az.

"С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице. Марк уже некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре", - сообщил агент актера.

Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации", он также исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале "Доктор Кто" в 1964 году. За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении он также сыграл в фильме "Доктор Живаго" 1965 года и эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи".