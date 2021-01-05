Звезда "Ла-ла Ленда" Эмма Стоун беременна

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри, которые недавно тайно поженились, в этом году станут родителями. Актриса беременна первенцем и очень счастлива этому. Несмотря на положение, Эмма продолжает работать и заниматься спортом, говорит источник.

Как передает Day.Az, о беременности 32-летней Эммы Стоун сообщает Us Weekly, ссылаясь на своего инсайдера.

"Она кажется очень счастливой и очень взволнованной тем, что станет матерью. Она выглядит великолепно, будто светится. Она остается очень активной и ежедневно занимается физическими упражнениями", - говорит источник.

Стоун и МакКэри начали встречаться в октябре 2017 года. Они обручились в декабре 2019 года, после того, как вместе появились на премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2020 года они тайно поженились.