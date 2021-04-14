Хью Лори снимет трехсерийную экранизацию детектива Агаты Кристи

Известный британский актер Хью Лори снимет новую адаптацию популярного детективного романа Агаты Кристи "Почему не Эванс?". По его словам, он с детства был очарован этой опубликованной в 1934 году книгой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Profile.ru со ссылкой на Deadline, Лори напишет сценарий, выступит режиссером и продюсером трехсерийного телефильма. Съемками будет заниматься британская студия Mammoth Screen, известная своими детективными и историческими сериалами. В 2011 году эта студия уже снимала фильм по мотивам книги, но сценарий тогда сильно отличался от первоисточника.

"Почему не Эванс?" рассказывает о приключениях сына викария Роберта Джонса и его приятельницы, светской дамы Фрэнсис Дервунт. Они пытаются разгадать тайну смерти незнакомца, которого Джонс нашел умирающим во время игры в гольф.

Фильм станет режиссерским дебютом Хью Лори. Пока что неизвестно, сыграет ли он сам в экранизации, но источники издания не исключают такую возможность. Остальной актерский состав также неизвестен. Премьера детектива запланирована на 2022 год.