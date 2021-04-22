Намиг Гарачухурлу обратился к семьям шехидов

Популярный азербайджанский исполнитель мейханы Намиг Гарачухурлу записал видеообращение, адресованное семьям шехидов.

Ролик, который был снят во время визита Н.Гарачухурлу на Аллею шехидов, был размещен исполнителем на страницах в социальных сетях, передает Day.Az.

В видео исполнитель мейханы рассказывает о том, что на долгий период приостановил все свои дела и отмечает следующее: "Пришел на Аллею шехидов, поговорил, пообщался с их душами и попросил у них разрешения. Хочу обратиться к семьям шехидов и народу, если вы дадите мне разрешение, то я потихоньку вернусь к работе. Терпения, храбрости и бесконечной силы народу. Заранее благодарю за понимание".

В комментариях под видео в Instagram большинство подписчиков Н.Гарачухурлу назвали его обращение достойным уважения и пожелали ему удачи в возобновлении приостановленной работы.