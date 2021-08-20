Marvel показала финальный трейлер «Вечных» - ВИДЕО
Студия Marvel Entertainment опубликовала финальный трейлер экранизации комиксов "Вечные".
Главные герои фильма - бессмертные супергерои Вечные, которые тайно защищают Землю от гуманоидов Девиантов, однако оказываются вынуждены выйти из сумрака ради спасения планеты, передает Day.Az.
Главные герои фильма - бессмертные супергерои Вечные, которые тайно защищают Землю от гуманоидов Девиантов, однако оказываются вынуждены выйти из сумрака ради спасения планеты.
В картине снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Ричард Мэдден и другие.
"Вечные" - предстоящий американский художественный фильм Хлои Чжао, признанной на "Оскаре 2021" лучшим режиссером. Это 26-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. Съемки кинокомикса стартовали в июле 2019 года в Лондоне и закончились в феврале 2020 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре