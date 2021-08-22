Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно

Американская исполнительница Лана Дель Рей сообщила, что в ее завещании есть пункт, в котором прописан запрет выпускать ее песни посмертно. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на NME.

Певица рассказала об этом после того как музыкант Андерсон Пак раскритиковал выпуск композиций после ухода их исполнителей из жизни. Он опубликовал в личном микроблоге фотографию новой татуировки, которая представляет собой текст: "Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для того, чтобы их услышала публика".

Лана Дель Рей разместила снимок тату Пака в своем Instagram-аккаунте. "Андресон... То, что написано на твоей руке, есть в моем завещании", - отметила она.

В NME сообщили, что выпуск посмертных альбомов стал довольно распространенной практикой. Так недавно были выпущены записи Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.