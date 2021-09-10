Кристофер Нолан снимет фильм об «отце атомной бомбы»

В своем новом фильме англо-американский режиссер Кристофер Нолан расскажет о создателе ядерного оружия. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как и предыдущая работа кинематографиста "Дюнкерк", эта картина будет посвящена одному из основополагающих моментов Второй мировой войны. Нолан снимет ленту об американском физике Роберте Оппенгеймере - "отце атомной бомбы" и руководителе Манхэттенского проекта.

На данный момент подробности об актерском составе неизвестны. Согласно слухам, одну из ролей в ленте исполнит Киллиан Мерфи, который успел сняться в пяти проектах Нолана. Дата выхода фильма в прокат не раскрывается.

Журналисты отметили, что несмотря на постоянное сотрудничество Нолана с компанией Warner Bros., на этот раз режиссер якобы отказался с ней работать. Предполагается, что конфликт со студией произошел из-за решения Warner Bros. выпускать фильмы одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max, которую кинематографист назвал "худшим стриминговым сервисом".