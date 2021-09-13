Бритни Спирс объявила о своей помолвке

Бритни Спирс объявила о помолвке со своим давним бойфрендом Сэмом Асгари. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

Певица опубликовала видео в Instagram, на котором пара демонстрирует кольцо.

Американская поп-звезда ведет судебную тяжбу, чтобы положить конец опекунству со стороны ее отца Джейми Спирса. В июне Бритни Спирс выступила против опекунства на слушаниях в Лос-Анджелесе. Она заявила, что устала от принудительного и хочет выйти замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари и завести ребенка, но опекунство ей этого не позволяет. В августе ее отец согласился сотрудничать с судом и адвокатами дочери, чтобы обеспечить передачу дел и отказаться от роли ее опекуна.

Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года. Тогда после череды нервных срывов суд признал ее частично недееспособной и назначил ей опекунов для контроля за ее работой и финансами, а также образа жизни и здоровья. С сентября 2019 года здоровьем и личной жизнью Бритни Спирс занималась юрист Джоди Монтгомери.