Известный американский актер заразился коронавирусом после вакцины Johnson & Johnson

Американский актер, комик и режиссер Крис Рок заявил, что заразился коронавирусом после прививки американским препаратом Johnson & Johnson. При этом в коротком сообщении в Twitter он призвал подписчиков пройти вакцинацию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Привет, ребята. Я только что узнал, что у меня COVID. Поверьте, вы не хотели бы этого. Сделайте прививку", - написал Рок.

В мае 2021 года комик был гостем "Вечернего шоу" на телеканале NBC. Он рассказал ведущему Джимми Фэллону, что привился однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson.

"Я даже прошел без очереди, чтобы ее получить. Я использовал свой звездный статус, мне было все равно. Отойдите, старые люди. <...> Я был похож на Билли Зейна из "Титаника", - сказал Рок на передаче.