Родители убитой Болдуином украинки потребовали наказать виновных

Родители убитой во время съемок фильма "Ржавчина" актером Алеком Болдуином оператора из Украины Галины Хатчинс требуют наказать виновных в смерти их дочери.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пишет The Sun.

Живущие в Украине Анатолий и Ольга Андрусевич попытались вылететь в США после печальных известий, но у женщины возникли сложности с документами.

"Семья скорбит, но в то же время спрашивает и хочет ответов. Если их дочь умерла по ошибке, кому-то придется заплатить", - рассказал друг Галины.

Как сообщает источник, киностудия опасается иска со стороны родителей погибшей.

"Эта потеря - большое горе для нашей семьи, и я вижу, как тяжело приходится родителям. Надеюсь, время облегчит нашу душевную боль", - призналась ее сестра Светлана Андрусевич.

В Калифорнии у Галины остались муж Мэтью Хатчинс и восьмилетний сын Андрос.

По словам сестры, оператор переехала в США из Украины более 10 лет назад. Девушка выучила английский язык и подала заявку на грин-карту США, которую получила. Она часто работала продюсером документальных фильмов BBC.

Известно, что Хатчинс родом из СССР, она окончила Киевский национальный университет по специальности "международная журналистика". Галина имела украинское гражданство.

Министерство иностранных дел Украины попросило дипломатов в Сан-Франциско срочно расследовать обстоятельства смерти Хатчинс.

Напомним, трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мехико. Пистолет, из которого стрелял актер, должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели тех, кто находился к актеру ближе всего. Кинооператор Галина Хатчинс скончалась, а режиссер картины Джоэл Соуз оказался в больнице.