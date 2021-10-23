Ассистент говорил Болдуину, что в пистолете не было боевых патронов

Ассистент режиссера фильма "Ржавчина" до рокового выстрела говорил актеру Алеку Болдуину, что в пистолете не было боевых патронов. Об этом свидетельствуют показания, которые получил детектив после гибели оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна.

Как сообщает New York Times, ассистент не знал, что оружие заряжено боевыми патронами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее стало известно, что съемки вестерна сопровождались многочисленными скандалами, а незадолго до стрельбы часть рабочих решила устроить забастовку. Сотрудники были недовольны в том числе низкими выплатами и постоянными переработками во время съемок.

Напомним, трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мехико. Пистолет, из которого стрелял актер, должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели тех, кто находился к актеру ближе всего. Кинооператор Галина Хатчинс скончалась, а режиссер картины Джоэл Соуз оказался в больнице.