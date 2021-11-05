Французскую кинозвезду оштрафовали за расизм

Французскую актрису Брижит Бардо обвинили в расизме. Теперь она вынуждена оплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Об этом сообщает Wion, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Соответствующий приговор вынес суд Сен-Дени. Этому послужили слова актрисы, сказанные в адрес жителей острова Реюньон в Индийском океане еще в 2019 году.

Тогда Бардо, как член фонда защиты животных, написала письмо префекту острова Амори де Сен-Кантен, в котором осудила "варварское" обращение с животными местными жителями. Она рассказала об обезглавливании коз и козлов во время индуистских праздников, и назвала это "пережитками каннибализма прошлых веков".

Также она назвала местных жителей "аборигенами, сохранившими свои дикие гены".

Прокурор оценил эти высказывания как "оскорбительные и травмирующие". А Бардо на суде извинялась и оправдывалась озабоченностью "трагической судьбой животных на острове".