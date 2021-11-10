Леди Гага выступала на инаугурации Байдена в пуленепробиваемом платье

Американская певица и актриса Леди Гага рассказала в интервью журналу Vogue, что она выступала возле вашингтонского Капитолия на инаугурации президента США Джо Байдена в необычном платье - из пуленепробиваемой ткани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это одна из моих любимых вещей, которые я когда-либо надевала", - заявила она.

Исполнительница не уточнила, из какого материала был сделан наряд, неизвестно, был ли на ней бронежилет.

Платье сшили дизайнеры люксового бренда Schiaparelli Haute Couture, оно состоит из приталенного пиджака темно-синего цвета и объемной красной юбки. Гага дополнила его золотой брошью, изображающей голубя (символ мира), и вплела в волосы черную ленту.