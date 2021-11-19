https://news.day.az/showbiz/1405544.html Адель выпустила первый за шесть лет альбом
Адель выпустила первый за шесть лет альбом
Британская певица Адель опубликовала свой новый альбом "30" 19 ноября 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В релиз, опубликованный на цифровых платформах вошли 12 песен, в делюкс-издание включено три бонуса. В списке песен есть и композиция Easy On Me, вышедшая ранее синглом - на нее снят клип канадского режиссера Ксавье Долана.
Перед выходом альбома Адель дала закрытый концерт Adele: One Night Only, вышедший на телеканале CBS, и дала интервью журналистке Опре Уинфри. В интервью она, в частности, рассказала об отношениях с бывшим мужем, переживаниям о расставании с которым, по-видимому, посвящена значительная часть песен нового альбома.
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