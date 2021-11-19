Адель выпустила первый за шесть лет альбом

Британская певица Адель опубликовала свой новый альбом "30" 19 ноября 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В релиз, опубликованный на цифровых платформах вошли 12 песен, в делюкс-издание включено три бонуса. В списке песен есть и композиция Easy On Me, вышедшая ранее синглом - на нее снят клип канадского режиссера Ксавье Долана.

Перед выходом альбома Адель дала закрытый концерт Adele: One Night Only, вышедший на телеканале CBS, и дала интервью журналистке Опре Уинфри. В интервью она, в частности, рассказала об отношениях с бывшим мужем, переживаниям о расставании с которым, по-видимому, посвящена значительная часть песен нового альбома.