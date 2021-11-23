Леди Гага накричала на фотографа, попросившего Аль Пачино снять очки
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Американская певица Леди Гага оказалась очень недовольной тем, что на премьере фильма "Дом Gucci" фотограф попросил 81-летнюю легенду кинематографа Аль Пачино снять его известные солнцезащитные очки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На мероприятии фотограф попросил Аль Пачино, который сыграл в фильме Альдо Гуччи, свекра главной героини, попозировать без очков. Тот согласился, но Леди Гаге это не понравилось.

"Не заставляйте его снимать очки! Это ведь Аль Пачино!", - гневно заявила она.

В результате другой актер, Джаред Лето, стоявший рядом с Леди Гагой улыбнулся и попытался смягчить напряжение в воздухе, а Аль Пачино все же простоял несколько секунд без очков.

Аль Пачино, Джаред Лето и Леди Гага вместе снимались в фильме "Дом Gucci", премьера которого состоялась в США в прошлый вторник. Фильм основан на реальной истории Патриции Реджани (которую и сыграла Леди Гага), которая заказала убийство своего мужа - наследника многомиллионного бизнеса в мире моды Маурицио Гуччи, которого сыграл Адам Драйвер.