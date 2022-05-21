Появились первые кадры Рейчел Зеглер в образе Белоснежки

Звезда "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер появилась на публике в образе Белоснежки в будущей экранизации классического мультфильма Disney. Первые кадры опубликовал таблоид Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что Рэйчел Зеглер станет первой актрисой латиноамериканского происхождения в роли Белоснежки. Этот факт вызвал бурные дискуссии относительно того, может ли девушка другой расы исполнять персонаж из немецкой сказки.

С критикой фильма также выступил звезда "Игры Престолов" Питер Динклейдж, рожденный с дварфизмом (карликовостью). Он подчеркнул, что в обществе до сих пор люди с подобной формой развития плохо репрезентированы в искусстве.

"Вы стараетесь быть прогрессивными, но снова рассказываете о семи гномах, которые вместе живут в пещере. Какого черта? Я был недостаточно понятен все эти годы?" - возмутился он.

Правда, Disney пообещала учесть его замечания.

Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семь гномов", основанный на сказке братьев Гримм, был впервые выпущен в 1938 году. Он стал первым анимационным фильмом Уолта Диснея, который имел огромный успех для студии. Благодаря инновационным приемам, лента удостоилась "Оскара".

Новый фильм расширит историю и музыкальную часть оригинала. Режиссером картины назначен Марк Уэбб, снявший фильмы "Одаренная", "500 дней лета" и сериал "Почему женщины убивают". Продюсером выступил Марк Платт ("Ла-Ла Ленд" и др.). Над песнями к "Белоснежке" работают композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол ("Ла-Ла Ленд", "Величайший шоумен").