Эминем перевыпустил альбом The Eminem Show

Американский рэпер Эминем перевыпустил свой альбом The Eminem Show в честь 20-летия релиза. Альбом доступен на цифровых площадках, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пластинка переиздана в расширенной версии: в нее попали записи живых выступлений, инструментальные версии и несколько неизданных треков. Так, в списке композиций есть Stimulate, Jimmy, Brian and Mike, Bump Heads при участии 50 Cent, Lloyd Banks и Tony Yayo, The Conspiracy Freestyle, записанные для оригинальной версии, но не вошедшие в треклист 20 лет назад.