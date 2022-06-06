За адвоката Джонни Деппа борются все юридические фирмы Голливуда

Адвоката Камиллу Васкес, представлявшую интересы Джонни Деппа на судебном процессе против Эмбер Херд, засыпали предложениями о работе в юридических фирмах Голливуда. Об этом сообщает издание The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Агенты по поиску талантов кружат вокруг Камиллы, потому что видят в ней единорога - умная, изысканная, уравновешенная защитница, которая была настолько убедительна во время процесса, что ее начали узнавать", - объяснил источник издания.

Собеседник издания добавил, что принадлежность Камиллы Васкес к национальным меньшинствам в США также играет в ее пользу.

Камилла Васкес также получила предложения о сотрудничестве от нескольких телекомпаний.

"Безусловно, голос Камиллы будет иметь вес при обсуждении юридических вопросов, и телекомпании в буквальном смысле набрасываются на возможность поговорить с ней по поводу ее выступлений в эфире", - отметил источник.

Сейчас Камилла Васкес остается сотрудницей юридической фирмы Brown Rudnick.