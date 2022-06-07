Что не успел сделать Александр Градский?

Александр Борисович ушел из жизни более полугода назад. Сейчас за наследство Градского борется вдова Марина Коташенко, третья жена Ольга Фартышева и ее дети Даниил, Мария.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, близкий друг покойного музыканта надеется, что все решится в пользу Коташенко, которая в одиночку воспитывает маленьких сыновей Александра Градского.

"Марина, несмотря на свою внешнюю хрупкость, очень мужественный человек. За эти шесть месяцев она прошла такое количество испытаний, которые не каждой представительнице прекрасного пола по силам. Думаю, справится и с этой ситуацией. Все удары она принимает со свойственным ей спокойствием.

Зная ее характер, я уверен: меньше всего ей хотелось бы опускаться до публичных разборок и копании в грязном белье. Она сегодня занята воспитанием младших наследников Саши, которым всего-то три года и семь лет", - поделился источник с представителями прессы.

К слову, после смерти Александра Борисовича появилась информация о том, что он успел обеспечить младших детей квартирами. Как выясняется теперь, это не так.

"У них нет своего жилья - Саша не успел купить им квартиры, хотя и построил для них и Марины дом, а сегодня он в общей наследуемой массе. Не говоря уже о том, что младшим сыновьям Градского еще расти и расти: потребуется оплачивать школы, дополнительное образование", - отметил близкий друг мэтра.