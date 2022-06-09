Канье Уэст огорчил поклонников

Рэпер Канье Уэст решил сделать перерыв в музыкальной карьере на год из-за личных проблем. Об этом изданию Complex рассказал его коллега Vory, который работал с ним над альбомом Donda, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Уэст не хочет ни с кем общаться лично, поэтому передает информацию через своего ассистента и лучшего друга. Vory отметил, что именно Канье стал тем человеком, который объяснил ему, что его мысли не такие странные, как думал рэпер. По его словам, у них с Уэстом схожее мышление.