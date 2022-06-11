Назван самый высокооцененный критиками сериал Marvel

Назван самый высокооцененный критиками сериал вселенной Marvel. Им стал "Мисс Марвел", о чем свидетельствуют данные сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шоу набрало 97% положительных отзывов от критиков, а его зрительский рейтинг составил 89%. Всего рецензии на него написали 126 эксперта.

Первый эпизод "Мисс Марвел" вышел на стриминговом сервисе Disney+ 8 июня. Сериал рассказывает о юной супергероине Камале Хан, которая учится в школе, является фанаткой супергероев и пишет фанфики. Она обладает физической мощью и способностью растягивать любую часть тела. Главную роль исполнила Иман Веллани.

Проект "Мисс Марвел" обогнал такие сериалы Marvel, как "Что, если...?", "Локи", "Соколиный Глаз" и "Ванда/Вижн".