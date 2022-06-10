Netfliх выпустит кулинарную книгу по сериалу «Эмили в Париже»

Netflix выпускает кулинарное издание "Эмили в Париже : Официальная поваренная книга" по мотивам сериала. Как пишет The Hollywood reporter, поклонники сериала Netflix могут полностью "погрузиться во вкусовые рецепторы французской городской жизни", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

224-страничная поваренная книга стоимостью $33 должна быть выпущена 16 августа. Она позволяет поклонникам франкофилов и "Эмили в Париже" испытать гламурный образ жизни Эмили Купер (которую играет Лили Коллинз), не выходя из собственной кухни, с разнообразными классическими и уникальными рецептами, вдохновленными сериалом.

Среди представленных в издании блюд: омлет Габриэля, крем-брюле от Пьера, рататуй, пан-шоколад, Quiche au Ciment и чизбургеры с беконом.

В дополнение к 75 рецептам, книга в твердом переплете будет содержать кадры из сериала, любимые фанатами цитаты и подробное повествование от персонажей. Также прикладывается широкий выбор закусок, выпечки, коктейлей и многого другого на все случаи жизни.

"Основываясь на лучшем, что может предложить Франция, эта поваренная книга наполнена легендарными блюдами Парижа, Прованса и других стран, освещая гастрономический опыт, приключения и бедствия Эмили", - говорит создатель и исполнительный продюсер "Эмили в Париже" Даррен Стар.

Предварительный заказ можно оформить на Amazon. Также составители книги уже поделились ее отрывком по приготовлению салата "Евро Цезарь":

" - 2 чашки грубого деревенского хлеба, нарезанного кубиками по 1 дюйму

- 6 столовых ложек оливкового масла первого отжима

- мелкая морская соль и свежемолотый черный перец

- 1 крупный зубчик чеснока, нарезанный

- 3 филе анчоусов, пропитанных оливковым маслом, или больше по вкусу

- 2 больших яичных желтка

- 2 ложки свежевыжатого лимонного сока

- 1 чайная ложка дижонской горчицы

- 1 чайная ложка вустерширского соуса

- 1/3 стакана нейтрального масла, например масла авокадо

- 2 сердцевины салата романо, разделенные на отдельные листочки

- сыр пармезан

Разогрейте духовку до 375°F. Сложите кубики хлеба на противень. Сбрызните 3 столовыми ложками оливкового масла, приправьте солью и перцем и перемешайте, затем выложите кубики в один слой. Выпекайте, перевернув один или два раза, до золотистого цвета со всех сторон, около 13 минут. Отложите остывать.

В миске с помощью вилки разомните чеснок и добавте 1/4 чайной ложки соли до образования пасты. Разомните анчоусы в пасту. (В качестве альтернативы используйте ступку и пестик, чтобы размять чеснок, соль и анчоусы.) Взбейте яичные желтки, лимонный сок, горчицу, вустерширский соус и 1/4 чайной ложки перца, пока они не смешаются. Постоянно взбивая, постепенно добавьте оставшиеся тонкой струйкой масло авокадо (3 ст. л.), продолжая взбивать, пока заправка не станет однородной. Вам понадобится примерно половина заправки для салата. Остаток хранится в герметичном контейнере в холодильнике до трех дней и может быть использован для приготовления второго цезаря или простого зеленого салата.

В широкой сервировочной миске смешайте листья салата и половину сухариков. Полить примерно половиной заправки и аккуратно, но тщательно перемешать. Сверху посыпьте оставшимися крутонами. С помощью овощечистки нарежьте сыр поверх салата. Подавать сразу".