Группа BTS объявила о перерыве в карьере

Участники популярной кей-поп-группы BTS объявили о перерыве в карьере. По их словам, это необходимо, чтобы сосредоточиться на сольном творчестве, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Billboard.

"Мы берем перерыв сейчас. Нам нужно обсудить направление, в котором мы движемся", - сказал один из участников бойзбенда Сюга.

Другой солист RM отметил, что коллективу необходимо признать, что он изменился. Исполнитель признался, что раньше он считал важным посыл тех песен, которые писал, однако теперь не знает, какую историю хотят рассказать BTS. Он также заявил, что кей-поп-музыка не позволяла ему повзрослеть, поэтому теперь он не знает, кто он такой и чего хочет от группы.

"Поэтому мне нужно подумать и побыть в одиночестве, и тогда эти мысли могут созреть во что-то исключительно личное" - считает RM.