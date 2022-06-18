Собчак поздравила Галкина с 46-летием

18 июня шоумен и супруг народной артистки СССР Аллы Пугачевой Максим Галкин отмечает 46-й день рождения. В числе первых именинника поздравила журналистка Ксения Собчак, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В свой день рождения Максим Галкин опубликовал в социальных сетях селфи, сопроводив его короткой подписью: "46". В комментариях к имениннику обратились многие звезды, в том числе Ксения Собчак. "С днем рождения, Макс!" - написала журналистка. К поздравлениям также присоединились Кристина Орбакайте, Светлана Бондарчук, Алика Смехова, Наталья Якимчик и другие известные друзья артиста, а также тысячи его поклонников.

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин улетели из России в Израиль, где, по данным СМИ, живут в особняке стоимостью $6 млн. Артист дает концерты в Израиле, а также в Эстонии и Латвии. А в шоу "Сегодня вечером" на Первом канале его заменяет артист балета Николай Цискаридзе.