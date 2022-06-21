«Морбиус» стал самым прибыльным фильмом на потоковом сервисе Vudu

Фильм о супергероях-вампирах с Джаредом Лето в главной роли стал самым прибыльным фильмом за неделю на американском потоковом сервисе Vudu, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пресс-релизе компании Fandango, которая купила Vudu в 2020 году, говорится, что фильм "Морбиус" занял первое место по выручке Vudu за неделю с 13 июня 2022 года.

В сообщении отмечается, что речь идет о доходе с продаж, а не о просмотрах. В настоящее время на Vudu аренда фильма "Морбиус" стоит $5,99, купить картину можно за $19,99.

Фильм "Морбиус" разочаровал фанатов супергеройских лент и кинокритиков. Его признали одним из самых провальных фильмов в истории Marvel. При этом благодаря популярности мемов лента выходила в повторный прокат в США. В российских кинотеатрах фильм пока не показывали.