"Я испугалась": Кристине Асмус стало плохо во время спектакля

Актриса Кристина Асмус рассказала, что ей стало плохо накануне во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда" в Театре имени Ермоловой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По рассказу артистки, опубликованному в ее личном блоге, ее стошнило прямо на сцене. Однако, по ее словам, зрители этого не заметили, потому что она успела подбежать ближе к кулисам.

"Я очень испугалась. Слава Богу, зритель этого не видел", - написала Асмус.

Актриса добавила, что это видели коллеги и после спектакля спрашивали, что с ней произошло. Она уточнила, что сама не знает, что с ней было, но проблемы с организмом были еще до спектакля - пропал голос, и ей пришлось сильно напрягать связки.