Умер звезда «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс

Звезда "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az.

Причины смерти поп-исполнителя не сообщаются. Telegram-канал Mash добавляет, что смерть подтвердили родные артиста.

Уроженец Камеруна Пьер Нарцисс (полное имя - Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) стал звездой второго сезона телепроекта, запомнившись поклонникам песней "Шоколадный заяц".

В 2003 году певец выпустил свой единственный альбом, который тоже получил название "Шоколадный заяц". При этом, помимо заглавного хита, он исполнял и другие - популярные в свое время - песни: "Акуна Матата", "О, любовь", "Целуй, целуй".

В 2009 году Нарцисс женился на Валерии Калачевой, в браке с которой родилась дочь Каролина-Кристель. Супруги развелись - это произошло в 2017 году, когда радиоведущая Марианна Суворова обвинила певца в сексуальном насилии. Музыкант тогда подтвердил романтические отношения с девушкой, однако остальные обвинения опроверг. При этом его экс-супруга встала на сторону Суворовой, подтвердив наличие проблем у артиста с неконтролируемой агрессией.